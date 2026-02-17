Pisa, ecco Bozhinov: "Vogliamo vincere con la Fiorentina e salvarci"

Uno degli ultimi acquisti del Pisa, Rosen Bozhinov, ha parlato oggi in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina, presentandoso così: "Ho già giocato tre partite e direi che la prima, per me, è stata davvero positiva - le parole riportate da TMW. La squadra mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato molto. Abbiamo iniziato a costruire qualcosa e credo che anche nell’ultima gara abbiamo offerto una buona prestazione. Spero che nelle prossime partite riusciremo a portare a casa punti importanti e faremo tutto il possibile per restare in Serie A".

La lotta salvezza? "Sì, ho detto che la squadra mi ha accolto davvero bene e che siamo tutti uniti in questo percorso. Sappiamo quali opportunità abbiamo davanti e conosciamo l’importanza di ogni dettaglio. Siamo insieme, completamente. Come ho già detto, proveremo in tutti i modi a restare in Serie A: faremo tutto il possibile, tutti insieme, per riuscirci".

Come ha trovato il reparto difensivo essendo il Pisa una delle peggiori difese? "Non credo che la situazione sia davvero quella che dicono le statistiche. In difesa stiamo facendo un buon lavoro: a volte concediamo dei gol, è normale, ma non penso affatto che il nostro reparto sia tra i peggiori. Non è la verità. Secondo me stiamo lavorando bene, siamo compatti e nelle ultime partite abbiamo mostrato solidità. È vero, abbiamo preso due gol, ma questo non significa che la nostra difesa non funzioni. Io sono convinto che, guardando le prestazioni, stiamo facendo un lavoro più che positivo".

In caso di retrocessione resterà qui? "In questo momento non mi concentro su quello: la nostra missione è una sola, restare in Serie A. Abbiamo ancora tante partite davanti, anzi sempre di più, e prima voglio vedere cosa succederà. La mia priorità è fare il mio lavoro fino in fondo, dare tutto per raggiungere l’obiettivo e restare in Serie A. Solo dopo capiremo quale sarà il passo successivo".

Il prossimo avversario sarà la Fiorentina, cosa si aspetta? "Sappiamo quanto è importante la partita e voglamo vincere".