Torino, Baroni sulla salvezza: "Siamo consapevoli, sento fiducia"

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, si è così espresso sulla lotta alla salvezza: “Sono cosciente della situazione, mi sento responsabile in primis ma ho sempre lottato - ha garantito Baroni - e in questi casi o abbassi la testa e scappi, oppure la alzi e affronti le difficoltà: io sono convinto di venirne a capo”.

Il trend dei granata resta altamente negativo, contro il Bologna è arrivata la settima sconfitta in 13 partite casalinghe, ma il tecnico continua a percepire fiducia: “Assolutamente sì, ci siamo attardati perché abbiamo parlato in spogliatoio con il direttore e con i ragazzi - ha rivelato il tecnico sul confronto avvenuto dopo il triplice fischio - e il desiderio di tutti è quello di trovare un altro tipo di prestazioni per superare le difficoltà”.