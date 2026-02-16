Da Como, La Provincia condanna Parisi: "Come Heather per show"

L'edizione odierna de La Provincia punta il dito contro Fabiano Parisi dopo l'alterco con l'avversadio comasco Jayden Addai: "Il cognome è lo stesso - si legge - La leggiadra pure. Heather una, Fabiano l'altro: i Parisi in quanto a show ne sanno parecchio. Se non fosse che la prima ha fatto la storia del balletto in Italia, mentre il secondo è un difensore semisconosciuto che durante Como-Fiorentina si è fatto notare per l'ennesima sceneggiata a cui ormai siamo abituati sui campi di Serie A. Si parla spesso di Var, ma alla fine di tutto, la verità di fondo è solo una: la gente, sportivi compresi, guarda solo al proprio interesse. Al giocatore interessa vincere, a qualsiasi costo.

E così ragiona anche il tifoso, che alla fine dei 90 minuti guarda la schedina e poco gli importa se c'è stato un gol irregolare, una simulazione o un rosso. Vincere, vincere, vincere. Altro che aiutare gli arbitri. Vincere e basta. Poi le chiacchiere vengono dopo, riempiono giornali e trasmissioni, ma la sostanza non cambia mai".