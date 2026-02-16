Dal nome della dinastia lituana allo stadio ristrutturato: tutto sullo Jagiellonia

Per approfondire e conoscere meglio gli avversari europei della Fiorentina, attesa giovedì dallo Jagiellonia in Conference League, il Corriere Fiorentino ha fatto un ritratto della squadra polacca, a partire dai cenni di storia: Jagiellonia - termine che fu introdotto nel nome del club negli anni Trenta - fa riferimento a «Jagelloni», dinastia originaria della Lituania che governò sulla Polonia tra il XIV e il XVI secolo. Il palmares dei giallorossi, che nel 2020 hanno festeggiato il proprio centenario, ha preso forma solo negli ultimi anni: il primo titolo - la coppa di Polonia - è stato vinto nel 2010 e il punto più alto è stato raggiunto nel 2024, con la prima storica vittoria nel campionato locale, l’Ekstraklasa, con il bis ottenuto poi in Supercoppa. Autore di questa impresa è stato Adrian Siemieniec, tecnico polacco di 34 anni in carica dal 2023.Nell’attuale edizione del campionato lo Jagiellonia è in testa con 36 punti, con le prime dieci squadre divise da appena 9 punti dopo 21 giornate.

Nella Conference 2025-26 la formazione polacca ha chiuso il girone al 17esimo posto: le vittorie con Hamrun e Kups, i pareggi con Strasburgo, Shkendija e Az e la sconfitta con il Rayo Vallecano sono valse i 9 punti in classifica e il passaggio al turno successivo. Teatro delle partite casalinghe dello Jagiellonia è lo stadio Municipale: inaugurato nella prima metà degli anni Settanta e poi ammodernato nel 2014, può ospitare oltre 22 mila spettatori. La Fiorentina affronterà una squadra in grado di alternare il 4-2-3-1 e il 4- 3-3 e che, nonostante le assenze di cui sopra, potrà contare sull’esperto fantasista spagnolo Jesus Imaz (14 gol in stagione) a guidare una rosa giovanissima (23,3 anni di media). Rosa che, a gennaio, ha perso però uno dei talenti più cristallini del calcio polacco, ovverosia Oskar Pietuszewski, esterno sinistro classe 2008 passato al Porto di Farioli per10 milioni di euro.