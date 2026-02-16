Dal nome della dinastia lituana allo stadio ristrutturato: tutto sullo Jagiellonia
Per approfondire e conoscere meglio gli avversari europei della Fiorentina, attesa giovedì dallo Jagiellonia in Conference League, il Corriere Fiorentino ha fatto un ritratto della squadra polacca, a partire dai cenni di storia: Jagiellonia - termine che fu introdotto nel nome del club negli anni Trenta - fa riferimento a «Jagelloni», dinastia originaria della Lituania che governò sulla Polonia tra il XIV e il XVI secolo. Il palmares dei giallorossi, che nel 2020 hanno festeggiato il proprio centenario, ha preso forma solo negli ultimi anni: il primo titolo - la coppa di Polonia - è stato vinto nel 2010 e il punto più alto è stato raggiunto nel 2024, con la prima storica vittoria nel campionato locale, l’Ekstraklasa, con il bis ottenuto poi in Supercoppa. Autore di questa impresa è stato Adrian Siemieniec, tecnico polacco di 34 anni in carica dal 2023.Nell’attuale edizione del campionato lo Jagiellonia è in testa con 36 punti, con le prime dieci squadre divise da appena 9 punti dopo 21 giornate.
Nella Conference 2025-26 la formazione polacca ha chiuso il girone al 17esimo posto: le vittorie con Hamrun e Kups, i pareggi con Strasburgo, Shkendija e Az e la sconfitta con il Rayo Vallecano sono valse i 9 punti in classifica e il passaggio al turno successivo. Teatro delle partite casalinghe dello Jagiellonia è lo stadio Municipale: inaugurato nella prima metà degli anni Settanta e poi ammodernato nel 2014, può ospitare oltre 22 mila spettatori. La Fiorentina affronterà una squadra in grado di alternare il 4-2-3-1 e il 4- 3-3 e che, nonostante le assenze di cui sopra, potrà contare sull’esperto fantasista spagnolo Jesus Imaz (14 gol in stagione) a guidare una rosa giovanissima (23,3 anni di media). Rosa che, a gennaio, ha perso però uno dei talenti più cristallini del calcio polacco, ovverosia Oskar Pietuszewski, esterno sinistro classe 2008 passato al Porto di Farioli per10 milioni di euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati