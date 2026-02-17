Pisa, niente trasferta al Franchi per la Curva Nord: ecco perché

Manca ancora quasi una settimana, ma è già chiaro come Fiorentina-Pisa non sarà una partita come le altre soprattuto sugli spalti. L’attesa per il match, prima del quale la Fiorentina sarà impegnata giovedì in Conference League contro lo Jagiellonia, è alta tra i tifosi nerazzurri, ma i gruppi della Curva Nord, tutti non tesserati, non saranno presenti: nel settore ospiti potranno entrare soltanto i sostenitori in possesso della tessera del tifoso. La sfida tra Pisa e Fiorentina è infatti contrassegnata dal cerchietto rosso anche sul fronte dell’ordine pubblico.

All’andata circa 200 tifosi viola si presentarono senza biglietto in un parcheggio alla periferia di Pisa, entrando quasi subito in rotta di collisione con gli ultras nerazzurri. Solo l’intervento delle forze dell’ordine evitò conseguenze peggiori. Lo riporta il Corriere dello Sport.