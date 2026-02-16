Qui Pisa, buone notizie per Hiljemark: dopo un mese è tornato ad allenarsi Albiol

Buone notizie in casa Pisa per il tecnico Oscar Hiljemark: secondo quanto riportato da SestaPorta.news, Raul Albiol ha ripreso gli allenamenti regolarmente con il gruppo e, se non ci saranno intoppi, dovrebbe esserci a disposizione per la sfida in programma a Firenze lunedì prossimo al Franchi. Per la retroguardia del Pisa si tratta di un ritorno di grande peso, grazie alla esperienza e alla leadership dell’ex giocatore di Real Madrid e Napoli, fondamentale in una partita che richiede solidità e determinazione.