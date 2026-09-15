FirenzeViola Laboratorio Pisa, Vanoli e l'esperimento in mediana: Oulai verso la maglia dal 1'

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Vanoli sfrutterà la partita di stasera per testare Oulai in mezzo al campo: cresce la curiosità di vedere all'opera l'ivoriano e Fagioli insieme

Christ Inao Oulai si è messo alle spalle il fastidio muscolare venuto fuori nella sfida contro il Torino e si prepara a tornare protagonista. Questa sera contro il Pisa, nei sedicesimi di Coppa Italia, l'ivoriano si dovrebbe rivedere sul prato del Franchi e nelle ultime ore sono salite parecchio le quotazioni per una maglia da titolare. Occasione delle migliori per riprendere ritmo, mettere benzina nelle gambe e farlo in uno stress test che non dovrebbe recare troppi problemi alla squadra di Vanoli (facendo tutti gli scongiuri del caso).

Doppio play sperimentale

Se c'era infatti una buona tappa intermedia tra il non giocare mai per infortunio e l'eventuale minutaggio in un grande appuntamento come quello di domenica contro il Napoli, era sicuramente stasera. Oulai ha lavorato negli ultimi dieci giorni per smaltire velocemente il problema al retto femorale destro e Vanoli nutre curiosità nel vederlo all'opera. Se Grosso, infatti, ne avrebbe fatto un titolare inamovibile a discapito di Fagioli, il nuovo-vecchio allenatore viola vuole osservarlo attentamente in partita per capire come possa funzionare una mediana che preveda, magari, anche il doppio play maker.

Curiosità con Fagioli

Su questo solco si inserisce il discorso già in voga durante la breve parentesi Grosso, quando si parlava spesso dell'idea dell'ex tecnico di utilizzare sia l'ex Trabzonspor che il regista piacentino. La gara contro i nerazzurri di toscani dovrebbe fungere da laboratorio, con Oulai e Fagioli che sono in vantaggio su tutti e dovrebbero comporre il terzetto mediano assieme a Brescianini, probabile titolare per far rifiatare Atta. Senza dubbio una buona chance per dimostrare di essere all'altezza del lungo inseguimento estivo, da titolare o dalla panchina che sia.