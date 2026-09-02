Abate: "Serve più solidità. Mandragora un centrocampista di spessore"

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Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha parlato dopo la sconfitta rimediata ieri sera in Coppa Italia contro il Monza e in vista della trasferta di sabato al Franchi contro la Fiorentina: “Siamo delusi sia per il risultato sia per l'eliminazione. Nei primi 20-25 minuti siamo partiti bene, ma in questo momento concediamo troppo e siamo fragili dal punto di vista difensivo. Dobbiamo lavorare molto per costruire una vera squadra. La prestazione non è stata sufficiente, anche se ho apprezzato lo spirito con cui il gruppo ha provato a rimanere in partita”.

Quali sono le vostre priorità?

“Dobbiamo innanzitutto trovare maggiore compattezza e solidità. La nostra crescita passa necessariamente da un miglioramento del rendimento difensivo”.

Siete soddisfatti del mercato?

“La società ha accelerato molto nelle ultime ore. Da domani (oggi, ndr) sapremo con maggiore certezza quale sarà il nostro gruppo e avremo più punti fermi. Sono arrivati due centrocampisti di spessore come Mandragora e Bragança e abbiamo completato anche le fasce, un aspetto molto importante per noi”.