Parma, Oristanio verso la Fiorentina: "Badiamo alla sostanza: vale molto"
FirenzeViola.it
L'ultima gara del 2025 per la Fiorentina sarà a Parma, contro la squadra di Carlos Cuesta alle ore 12:30 di sabato 27 dicembre. Uno scontro diretto per la salvezza che vale tanto per i viola quanto per i ducali, come rimarca lo stesso attaccante emiliano Gaetano Oristanio: "Sappiamo bene che ogni partita vale molto per la classifica e può fare la differenza - afferma il giocatore in un'intervista alla Gazzetta di Parma -. Noi dobbiamo ragionare un passo alla volta, senza fare troppi calcoli ma badando alla sostanza".
