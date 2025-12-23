Parma, ufficiale la separazione con il dirigente Mathieu Lacome
Il Parma Calcio, prossimo avversario della Fiorentina in campionato questo sabato alle ore 12:30, ha appena comunicato ufficialmente la separazione consensuale con il suo Chief Performance Football Officer Mathieu Lacome. Questa la nota del club in merito: "Parma Calcio 1913 comunica che Mathieu Lacome – in comune accordo con il club – lascia il suo ruolo di Chief Performance Football Officer per intraprendere un nuovo percorso professionale.
A Mathieu vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Kyle Krause e di tutta la famiglia del Parma Calcio per il lavoro svolto e per aver contribuito, con impegno e professionalità, alla crescita e allo sviluppo del Club e a lui vanno i migliori auguri per il suo futuro, professionale e personale".
