NAPOLI, Demme out per un risentimento. Cajuste...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, che ha giocato sabato in campionato, è già a Riyad e proprio questa mattina ha svolto il primo allenamento in Arabia in vista della semifinale di giovedì sera con la Fiorentina. Ecco il report del club:

"La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento. Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina".