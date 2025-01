NAPOLI, Conte vuole Garnacho per sostituire Kvara

FirenzeViola.it

Nome nuovo per il mercato del Napoli, che avrebbe individuato il sostituto designato del partente Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il profilo preferito dal tecnico azzurro Conte è quello di Alejandro Garnacho (20 anni), centrocampista offensivo spagnolo naturalizzato argentino classe 2004 in forza al Manchester United. Il tecnico salentino lo avrebbe richiesto alla società, con il ds Manna già a lavoro per provare ad accontentarlo. la trattativa, però, non sembra semplice, con i Red Devils che sono pronti a chiedere oltre 50 milioni.