Real Betis, battuto 2-1 in rimonta l'Espanyol. A segno Lo Celso e Antony

Il Real Betis arriverà con entusiasmo al match di ritorno in Conference League contro la Fiorentina al Franchi. I Verdiblancos hanno vinto 2-1 in rimonta contro l'Espanyol in Liga arrivando a solo una lunghezza di distanza dal Villareal quinto in classifica. Dopo l'iniziale vantaggio catalano di Roberto Fernandez gli andalusi hanno ribaltato la gara nel finale. All'85' Lo Celso ha segnato la rete del pareggio, mentre il gol vittoria in pieno recupero porta la firma di Antony. Per Isco, il giocatore di maggior talento degli spagnoli, circa mezz'ora di gioco visto che Pellegrini lo ha inserito solamente al 59'.