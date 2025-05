Roma, Dovbyk: "Segnare mi dà fiducia. Serata speciale per la Roma"

vedi letture

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, parla così a SkySport dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, arrivata grazie al suo gol: "Per me è importante segnare, mi dà fiducia e buona convinzione. Ma ancora di più se aiuta la squadra a vincere in una serata così speciale".