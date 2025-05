Venezia-Fiorentina, biglietti per settore ospiti in vendita da mercoledì: info e prezzi

Da domani il Venezia aprirà la biglietteria in vista della gara con la Fiorentina che si giocherà al Penzo lunedì prossimo alle 18.30. Come si legge sul sito dei lagunari per quanto riguarda "i biglietti del settore ospite saranno in vendita dalle ore 15:00 di mercoledì 7 maggio fino alle ore 19:00 di domenica 11 maggio, online sul sito veneziafc.vivaticket.it e nei rivenditori Vivaticket autorizzati. Intero € 40,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio “Penzo” e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico). I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio “Pier Luigi Penzo” senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d’accesso. In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore".

Da domani saranno in vendita invece i biglietti per gli altri settori ma, fino a venerdì alle 15, si svolgerà una prima fase dedicata ai soli possessori di Supporters Card a tariffe agevolate, con prezzi da 30 euro per le curve dei tifosi veneziani fino ai 130 delle tribune vip.