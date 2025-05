Lo Celso festeggia il gol e la vittoria del Betis: "Con la Fiorentina altra finale"

Autore del gol del momentaneo 1-1 contro l'Espanyol - partita poi vinta 2-1 dal Betis - Giovani Lo Celso ha parlato ai media spiegando la sua partita e poi proiettandosi alla Fiorentina giovedì prossimo: "È stata una partita dura. In casa sono un avversario ostico, ma non abbiamo perso la pazienza e abbiamo portato a casa tre punti d'oro. Il gol non arrivava ma ero calmo, sapevo che sarebbe arrivato. Hanno un portiere fantastico , che ha parato tutto oggi e sta giocando a un ottimo livello. Per segnare contro di loro, bisognava farlo in quel modo. È stato molto difficile, quindi sono contento per la vittoria della squadra".



Poi il pensiero alla Fiorentina: "Sapevamo di dover vincere oggi per continuare la nostra striscia vincente. Ora ci riposiamo per giovedì, quando ci sarà un'altra finale. Tutte le finali sono nel finale di stagione, e la cosa importante è che abbiamo dimostrato grande carattere e che ci stiamo spingendo al limite. Questa deve essere la strada da seguire per compiere il passo finale".