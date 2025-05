Dagli inviati Pisilli su Bove: "Che emozione, ragazzo d'oro. Gli auguro di tornare presto a giocare"

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli è intervenuto in coferenza stampa al termine del match tra i giallorossi e la Fiorentina. Tra i temi toccati anche il commovente saluto dello stadio Olimpico ad Edoardo Bove al termine della sfida: "È stato un momento molto emozionante per tutti i presenti allo stadio e per chi l’ha visto in tv. Ancora di più lo è stato per chi lo conosce come ragazzo, è un ragazzo d’oro e quello che è successo è stato veramente brutto. Gli auguriamo di tornare a giocare il prima possibile, è stato molto emozionante oggi".