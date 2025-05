Pellegrini al termine di Espanyol-Betis: "Fatto dei cambi per recuperare le energie. Già concentrati sui viola"

Il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Liga vinto dai Verdiblancos contro l'Espanyol. Questo un estratto relativo alla semifinale di ritorno di Conference League tra gli andalusi e la Fiorentina come riportato da Marca: "Non pensavamo a giovedì, ma alla partita di oggi. Abbiamo due competizioni diverse e siamo già concentrati sull'altra partita. Abbiamo fatto sei o sette cambi, perché è difficile recuperare e abbiamo tre giorni per preparare la Fiorentina. I cinque cambi sono stati molto importanti e quelli entrati hanno fatto molto bene".