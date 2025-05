Roma, Ranieri: "Fiorentina squadra forte. Noi bravi a soffrire nei momenti giusti"

vedi letture

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa nel post di Roma-Fiorentina 1-0. Questo un estratto delle sue parole come raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Sofferenza nella ripresa? Per la forza della Fiorentina. Ha ottimi giocatori. Palladino ha messo uomini freschi che volvano farsi vedere. Noi volevamo pressarli ma ci facevano correre a vuoto. Nel secondo tempo loro avrebbero spinto ancora di più, ma siamo stati bravi a soffrire nei momenti giusti. Svilar è stato decisivo perchè Kean è un portento".

Qual'era la sua idea a inizio partita?

"Cercare di arginarli. Così è ormai. Le squadre fanno tutte 1 a 0. Perso per perso tutti si buttano in avanti. Mi è piaciuta per l'aiuto reciproco della squadra. Nel saper soffrire, strappare per portare la palla in avanti, una partita perfetta".

Sul cambio di Pellegrini

"Scelta tecnica. Sapevo che la partita avrebbe preso binari diversi. Pisilli al suo posto ha lavorato molto bene".