Napoli, Conte: "Fiorentina ottima squadra, un'insidia per noi. Domani il momento della verità"

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - "La Fiorentina rappresenta un'insidia per noi. Negli ultimi tre anni ha fatto due finali in una competizione europea e una semifinale lo scoso anno". Antonio Conte sa bene a quali rischi andrà incontro il Napoli nel match di domani al Franchi. "Avremo di fronte - spiega - la realtà di una squadra che in questi anni ha affrontato sempre un impegno europeo ottenendo ottimi risultati. Significa che c'è una base. Hanno fatto anche un mercato importante. La considero tra quelle sette-otto squadre che lotteranno per dare fastidio". (ANSA).

La sfida del Franchi alla Fiorentina rappresenta per Conte l'inizio del periodo più impegnativo della stagione per il Napoli, ma la sua squadra è pronta ad affrontarlo: "E' arrivato il momento della verità. Inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi perchè comunque nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze dell'anno corso. Ora giocando ogni tre giorni ci sarà da inserire i ragazzi nuovi. Ci vorrà un po' di pazienza e un po' di comprensione e se ci dovessero essere degli errori dovremo avere pazienza. Abbiamo cercato di completare la rosa - dice il tecnico - per affrontare la stagione con tanti impegni e c'è stata la necessità di completarla. Inizia il momento verità e per tante ragioni, per infortuni per rotazioni o per ottimizzare le energie, ci sarà spazio per tutti". (ANSA).