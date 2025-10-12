Milanisti in Nazionale: Leao rientra in anticipo, Rabiot non si è allenato

Se la Fiorentina è in ansia per Moise Kean e da stasera anche per Marin Pongracic, anche il Milan - prossimo avversario della squadra viola il 19 a San Siro - è alle prese con alcuni infortuni o acciacchi dei propri giocatori in Nazionale.

Nei giorni scorsi, Allegri ha preso nota degli infortuni di Saelemaekers ed Estupinan e il problema al flessore toglierà la partita con li viola sicuramente al primo. Ma la domenica - come racconta gazzetta.it - ha portato altre due brividi ai rossoneri visto che riguarda le condizioni di due big come Rabiot e Leao. I due non si sono infatti allenati con le rispettive Nazionali. Per quanto riguarda Rabiot il c.t. Deschamps in conferenza stampa ha così motivato: "È per precauzione, a causa di un piccolo problema al polpaccio, un colpo che deve aver preso" ma il francese è rimasto comunque in ritiro e domani sera potrebbe essere comunque della partita, magari partendo dalla panchina.

Per Leao - sostiene la rosea - si è trattato solo di gestione dopo questo periodo non semplice per lui, con poche partite e le mezz'ora giocata contro l'Irlanda. Rafa non giocherà nemmeno martedì contro l'Ungheria a Lisbona ed è già in viaggio per l'Italia, come concordato tra club e nazionale e già domani pomeriggio potrebbe allenarsi agli ordini di Allegri.