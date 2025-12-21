Fiorentina-Udinese, Nani a Sky: "Viola sleeping giant: ci preoccupa"

Prima della sfida contro la Fiorentina, il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Vedere la Fiorentina ultima impressiona e ci preoccupa perché la affrontiamo noi. In Inghilterra in questi casi si parla di sleeping giant, un gigante che dorme. Ha giocatori importanti e può essere pericolosa in ogni momento. Noi siamo a metà percorso e per ora siamo contenti del lavoro fatto, i conti però si fanno alla fine. L'idea a gennaio è di non vendere nessuno".