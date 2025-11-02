Qui Lecce, l'ex Maleh verso la titolarità. Davanti Stulic e non Camarda

Se, nello scontro diretto di questo pomeriggio, la Fiorentina ha assoluto bisogno di vincere, il Lecce non ha nessuna intenzione di perdere, in ciò confortato dal fatto che al ‘Franchi’ ha spesso riservato sorprese, se è vero che nelle gare disputate negli ultimi 25 anni vi sono state 4 vittorie dei viola ed altrettante dei giallorossi. Di Francesco, riporta il Corriere dello Sport, sa quale clima troverà la sua squadra a Firenze, è per questo che ha annunciato che manderà in campo calciatori di spessore abituati a giocare determinate partite. Gli ex viola sono Sottil (ceduto in prestito) e Maleh, ma sul primo, assente negli ultimi due turni per infortunio, il tecnico ha detto: "E’ rientrato da poco, non so se partirà dall'inizio". E’ scontata comunque la sua presenza per uno scorcio di gara. La novità dovrebbe essere invece rappresentata dall’esordio dal primo minuto di Maleh, reintegrato da un mese dopo essere stato fuori rosa. Di lui Di Francesco ha detto: "Può essere uno dei protagonisti della partita, dall'inizio o a gara in corso". Questa la probabile formazione degli ospiti secondo il Corriere dello Sport:

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Maleh, Banda, Stulic.