Lecce, fissata un'amichevole prima della Fiorentina. In gruppo anche Sottil

© foto di www.imagephotoagency.it
Redazione FV

Il Lecce, come riportato dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale, è sceso subito in campo questa mattina al Centro Sportivo di Martignano per una seduta di allenamento in vista della gara con la Fiorentina, 10ª giornata della Serie A , in programma domenica alle 15:00 al “Franchi”. Alla sessione odierna hanno svolto un lavoro di scarico i giallorossi che hanno preso parte alla sfida con il Napoli. Assente Jean mentre Pérez ha proseguito con il lavoro personalizzato.

Sottil si è regolarmente allenato agli ordini di mister Di Francesco. Per la giornata di domani è in programma, nel pomeriggio al Via del Mare, un test amichevole con il Nardò a porte chiuse. 