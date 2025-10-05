Pioli dopo Fiorentina-Roma: "Il problema non è il mio futuro ma i risultati. Lontani dalla Roma"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza. Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più occasione. Oggi dispiace per tutti. E' un inizio molto particolare, noi siamo lontanissimi dalla Roma in questo momento. Non siamo lontani dal punto di vista della forza però la Roma ha vinto sempre di misura, quindi questo significa che concedono poco. Hanno la miglior difesa, e noi oggi abbiamo creato. La prestazione c'è, il risultato no".

Gudmundsson? "E' un giocatore che ha qualità, può fare di più. Oggi ha lavorato bene, ma non è stato incisivo. L'ho levato perché volevo un attaccante di peso in più".

Doppio centravanti? "Dipenderà molto dalle nostre condizioni, dallo schieramento degli avvesari. Davanti abbiamo dei giocatori forti, oggi forse per la prima volta siamo stati veramente pericolsi. Non meritavamo la sconfitta se guardiamo la nostra prestazione".

Sente la fiducia della società? "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide".