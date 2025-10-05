Kean dopo Fiorentina-Roma: "Oggi tanta sfortuna: ma io credo in questa squadra"

vedi letture

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto sfortuna, con un palo e una traversa, anche l'occasione di Gosens. La Roma è un'ottima squadra. Ci è andata un po' di sfiga. Continueremo a lavorare".

Con Piccoli come vi trovate? "Ci troviamo bene, mi trovo bene a giocare con due punte. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel secondo tempo. La Roma gioca bene, potevamo sfruttare qualche occasione in più".

Poi prosegue: "Sul gol potevamo difendere meglio, impareremo da queste sconfitte. Possiamo fare grandi cose, siamo un'ottima squadra".

Le prossime gare? "Ne usciremo positivi, credo molto in questa squadra. Crediamo in noi, il mister per primo. Faremo un'ottima stagione. L'importante è non abbassare la testa, staremo dietro al mister e ci lavoreremo dietro".