RFV Gasp e il siparietto sui tifosi: "Oggi panchina diversa: dietro di me gente splendida"

“Oggi mi hanno cambiato panchina e mi hanno trattato benissimo: dietro di me avevo gente splendida… spero che resti la mia panchina per sempre”. Lo ha ammesso, al termine della conferenza stampa di oggi pomeriggio, Gian Piero Gasperini, che lasciando l’aula “Righini” del Franchi si è soffermato pochi istanti (fuori dai microfoni) coi giornalisti presenti scherzando sul tipo di accoglienza decisamente soft che oggi ha ricevuto da parte del pubblico di fede viola.

Rispetto agli altri anni, dove il Gasp era stato spesso oggetto di insulti e sfottò, questo pomeriggio l’allenatore della Roma è stato quasi del tutto ignorato da parte dei tifosi presenti al Franchi, trovando anche il tempo di scherzare nel post gara.