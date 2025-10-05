Kean: "Ho visto grandi passi avanti. Credo in Pioli e nella mia squadra"

Ai canali ufficiali del club, Moise Kean non fa drammi e commenta così la sconfitta arrivata con la Roma: "Ci è andata un po' di sfiga sia nel primo tempo che nel secondo con le occasioni per Piccoli e Gosens, la fortuna non è stata con noi. Però la Roma è una grande squadra, gioca bene e ha un ottimo mister. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alle scorse partite, questa è la cosa positiva. Ora c'è da lavorare e andare a prendere altre partite importanti".

Pioli ha detto di non appellarsi alla sfortuna.

"Ha ragione il mister, dobbiamo prepararci meglio a sfruttare le nostre occasioni. Credo nella mia squadra, nello staff e nel mister, possiamo fare grandi cose. E lui crede in noi. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti e questo è importante".

Classifica brutta ma con la Roma avete giocato bene.

"La Roma è un'ottima squadra, l'importante è imparare da queste situazioni. So che faremo meglio".