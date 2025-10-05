Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: Pioli non cambia, stesso undici di Pisa
Alle 15:00 va in scena Fiorentina-Roma, sesta giornata di campionato. La Fiorentina cerca ancora la prima vittoria in Serie A, mentre la Roma vuole riscattare la sconfitta subita in Europa League per mano del Lille. Di seguito le scelte dei due allenatori.
Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 15 Comuzzo, 26 Viti, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.
Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 35 Baldanzi; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 32 Vasquez, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 23 Hermoso, 2 Rensch, 61 Pisilli, 8 El Aynaoui, 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 21 Dybala, 11 Ferguson.
