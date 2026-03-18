Lautaro incorona Batistuta come miglior attaccante argentino: la lista del Toro

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Il capitano e attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato sottoposto a un gioco social nel corso dell’intervista rilasciata a Racing Radio. In particolare, il Toro ha dovuto mettere in fila i migliori nove centravanti nella storia della nazionale argentina. In particolare, non si è trattata di una classifica a “occhi chiusi”, come spesso accade sui social. Venendo alla classifica stilata del capitano nerazzurro, Lautaro si è inserito nel podio, e in particolare al terzo posto. Davanti a lui solo Diego Milito e la leggenda viola Gabriel Omar Batistuta. A proposito di Fiorentina, sarà proprio la squadra di Firenze il prossimo avverario dei nerazzurri in Serie A: match in programma domenica 22 marzo allo stadio Artemio Franchi. Concludendo la classifica, il talento argentino si è voluto posizionare davanti a giocatori come Gonzalo Higuain, Hernan Crespo e Sergio Aguero. Davanti a loro, per la cronaca, è stato inserito Julian Alvarez (posizionato al 5° posto), suo compagno di nazionale sia in Copa America che nel Mondiale, entrambi vinti.

La classifica di Lautaro

1. Batistuta

2. Milito

3. Lautaro

4. Julian Alvarez

5. Crespo

6. Higuain

7. Lisandro Lopez

8. Aguero

9. Adrian Martinez