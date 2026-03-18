Ufficiale
La Cremonese cambia tecnico dopo il ko contro la Fiorentina: in panchina torna Giampaolo
FirenzeViola.it
Dopo l'esonero di Davide Nicola, arrivato in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina per 4-1 allo Zini lunedì scorso, la Cremonese ha ufficializzato il ritorno in panchina di Marco Giampaolo. Ecco il comunicato del club grigiorosso:
"Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15.
La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".
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