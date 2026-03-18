Inter tra luci e ombre: il punto sugli infortunati in vista della Fiorentina

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Sorrisi a metà per l'Inter e mister Chivu in vista del match di domenica 22 marzo contro la Firoentina allo stadio Franchi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'allenamento di questa mattina sono arrivate notizie più precise riguardo i giocatori nerazzurri infortunati e in dubbio per la trasferta toscana. Alessandro Bastoni ha lavorato per più di metà seduta con il resto dei compagni e poi ha proseguito da solo, segnale chiaro che sta superando i problemi alla tibia. Tra domani e venerdì tornerà interamente con il gruppo, ma sarà il tecnico rumeno a decidere come utilizzarlo all'Artemio Franchi.

Discorso diverso invece per Lautaro Martinez. Il Toro ha proseguito nel suo lavoro personalizzato, motivo per cui non è scontato che possa esserci domenica. Nella migliore delle ipotesi andrà in panchina, ma l'Inter non si prenderà alcun rischio. Out invece sicuramente Henrikh Mkhitaryan, mentre Hakan Calhanoglu prosegue i progressi mostrati ieri e anche oggi si è messo regolarmente a disposizione del suo allenatore.