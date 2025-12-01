Calamai: "Dzeko vada col megafono dai suoi dirigenti e chieda rinforzi sul mercato"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha parlato così della crisi senza fine della Fiorentina, partendo dal gesto di Edin Dzeko a fine partita a Bergamo, quando dopo il ko per 2-0 contro l'Atalanta, l'attaccante viola (in panchina per tutta la gara) è andato a parlare coi mille tifosi viola presenti per chiedere massimo supporto: "Leggevo dai giornali e dai siti che il gesto di Dzeko a fine partita ha diviso un po' la stampa italiana. Alcuni l'hanno trovato inopportuno. Io l'ho trovato giusto, importante e coraggioso, mi è piaciuto. Allora, cogliendo al volo questo atto di Dzeko, anche provocatoriamente mi permetto di suggerirgli di andare ancora col megafono a dire ai suoi dirigenti che questa squadra, che come dice lui ha bisogno d'aiuto, sicuramente ha bisogno di rinforzi.

Da avere non il 30 gennaio, ma prima della Befana. Forse tre acquisti, insomma quelli che servono. Chi può aiutare la squadra deve entrare in campo. Ora la società si metta al lavoro e compri veri giocatori per salvare la Fiorentina".