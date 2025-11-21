Juventus, i convocati per la Fiorentina: ci sono Kelly, Cabal e Vlahovic
Si avvicina sempre di più il match del Franchi di domani tra Fiorentina e Juventus, con il fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi. In tal senso, proprio per questa gara, Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato la lista dei convocati in vista della trasferta di Firenze. Per la Juventus gli indisponibili sono Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik mentre sono confermati i recuperi di Kelly, Cabal e Vlahovic, in dubbio fino a qualche giorno fa. Di seguito la lista completa pubblicata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:
CONVOCATI JUVENTUS:
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe
