Juventus, i convocati per la Fiorentina: ci sono Kelly, Cabal e Vlahovic

Si avvicina sempre di più il match del Franchi di domani tra Fiorentina e Juventus, con il fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi. In tal senso, proprio per questa gara, Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato la lista dei convocati in vista della trasferta di Firenze. Per la Juventus gli indisponibili sono Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik mentre sono confermati i recuperi di Kelly, Cabal e Vlahovic, in dubbio fino a qualche giorno fa. Di seguito la lista completa pubblicata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

CONVOCATI JUVENTUS:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe