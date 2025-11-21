Vlahovic recuperato, ma davanti ci sarà la coppia Yildiz-Openda

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dusan Vlahovic ha recuperato dall'infortunio accusato in Nazionale, dunque il serbo sarà disponibile per la sfida di Firenze, ma solo dalla panchina, per permettere all'attaccante di recuperare al meglio in vista della partita infrasettimanale di Champions League contro il Bodo Glimt. I favoriti là davanti rimangono Yildiz e Openda, mentre David con molta probabilità verrà messo in panchina a causa del suo rientro last minute dalla Nazionale.