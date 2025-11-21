Vlahovic recuperato, ma davanti ci sarà la coppia Yildiz-Openda
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dusan Vlahovic ha recuperato dall'infortunio accusato in Nazionale, dunque il serbo sarà disponibile per la sfida di Firenze, ma solo dalla panchina, per permettere all'attaccante di recuperare al meglio in vista della partita infrasettimanale di Champions League contro il Bodo Glimt. I favoriti là davanti rimangono Yildiz e Openda, mentre David con molta probabilità verrà messo in panchina a causa del suo rientro last minute dalla Nazionale.
Pubblicità
Avversari
Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curvadi Luca Calamai
Le più lette
1 Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Copertina
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com