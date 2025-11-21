Atalanta, infortunio muscolare per Scalvini: in dubbio con la Fiorentina

Altro infortunio in casa Atalanta, si ferma per la terza volta in stagione, Giorgio Scalvini. Il classe 2003 ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore destro durante l'ultimo allenamento. Lo staff di Palladino si occuperà di stabilire i tempi e i metodi di recupero nei prossimi giorni. Il calciatore della dea si vedrà ai box nella prossima sfida di campionato con il Napoli ed è in forte dubbio per la prossima giornata, dove Palladino ritroverà la sua ex squadra, la Fiorentina