Jagiellonia, Siemieniec: "A Firenze abbiamo scritto una storia"

L’allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec, ha parlato ai media polacchi della rimonta sfiorata contro la Fiorentina: “Avevo fatto la battuta sul mio nome… Mi fa più piacere che qualcuno a Firenze possa ricordarsi dello Jagiellonia più che del mio nome. La nostra avventura nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, dopo la partita ho detto loro che ero orgoglioso della partita che hanno fatto al Franchi. Stavamo per fare qualcosa di incredibile, abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni a venire in tutta la Polonia”.