Runjaic: "Vittoria molto importante. Davis stasera non era al 100%"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato nel post partita a Sky Sport della sonora vittoria della sua squadra contro la Fiorentina: "Vittoria molto importante. Un bellissimo lunedì sera. Davis è un calciatore molto importante, che stasera non era al 100%. Abbiamo fatto una partita mettendoci tutta l'energia e il cuore. Arrivavamo da risultati non positivi e stasera abbiamo dato veramente tutto".