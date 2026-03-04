Parma, Strefezza verso i viola: "Pensiamo a vincere. Loro forti in una fase delicata"

Parma, Strefezza verso i viola: "Pensiamo a vincere. Loro forti in una fase delicata"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:13Avversari
di Redazione FV

Ospite della cena organizzata ieri a Parma dal Parma Club Osio e Parma Club Melli, il fantasista dei ducali Gabriel Strefezza ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti all'evento, parlando anche della prossima gara della sua squadra, che nel weekend sfiderà la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW: "Ci aspettiamo una partita contro una squadra forte in un momento delicato. Ci stiamo preparando bene. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ora pensiamo alla Fiorentina e a vincere. Pensiamo sempre a vincere, poi vediamo cosa succederà".