Udinese, Mlacic: "Contento per l'esordio. Vittoria importante per la squadra"

Nel match di chiusura della 27° giornata di Serie A andato in scena al Bluenergy Stadium, l'Udinese ha battuto nettamente la Fiorentina col punteggio di 3-0. In gol Kabasele, Davis su rigore e, infine, Buksa nei minuti di recupero. Tra le fila friulane c'è stato spazio anche per un esordio: si tratta del difensore Branimir Mlacic, che ieri ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Felice di aver fatto il mio esordio, è una bella sensazione. Non è stato facile entrare ma i miei compagni mi hanno aiutato molto.

Kabasele è sempre al mio fianco, sia in allenamento sia oggi in partita. E' bello avere il suo supporto. Questa vittoria è molto importante per la squadra, dopo tre sconfitte consecutive. Spero continueremo così, con altre vittorie del genere".