Davis: "Sono contento di essermi reso decisivo. Voglio continuare così"
Dopo la vittoria dell'Udinese firmata dalle reti di Buksa, David e Kabasele ai danni della Fiorentina, hanno parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita Buksa e Davis, entrambi autori di una rete. Queste le parole di Davis:
Sei mancato tanto a questa squadra?
"Mi sono mancati i miei compagni e i miei tifosi. Sono contento di aver fatto gol e di essere stato così decisivo nella partita di questa sera. Voglio continuare così".
Questa è la tua miglior stagione. Magari quella in cui raggiungerai la doppia cifra?
"Sì certo. La mia priorità resta la squadra, ma era questo l'obiettivo che mi ero prefissato a inizio stagione e su questo voglio lavorare".
Incredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure.di Angelo Giorgetti
