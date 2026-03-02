Davis: "Sono contento di essermi reso decisivo. Voglio continuare così"

Dopo la vittoria dell'Udinese firmata dalle reti di Buksa, David e Kabasele ai danni della Fiorentina, hanno parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita Buksa e Davis, entrambi autori di una rete. Queste le parole di Davis:

Sei mancato tanto a questa squadra?

"Mi sono mancati i miei compagni e i miei tifosi. Sono contento di aver fatto gol e di essere stato così decisivo nella partita di questa sera. Voglio continuare così".

Questa è la tua miglior stagione. Magari quella in cui raggiungerai la doppia cifra?

"Sì certo. La mia priorità resta la squadra, ma era questo l'obiettivo che mi ero prefissato a inizio stagione e su questo voglio lavorare".