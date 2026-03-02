Runjaic: "Gara non facile ma prestazione di livello. Avevamo tanta pressione sulle spalle"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto per 3-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Venivamo da tre sconfitte consecutive, c’era tanta pressione sulle nostre spalle e all’andata abbiamo perso in maniera netta. E’ stata una prestazione di buon livello, c’era voglia di riscatto e abbiamo festeggiato il successo che ci consente di migliorare la posizione in classifica. Non era una gara facile, ma ci siamo fatti trovare pronti. Davis ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per la nostra squadra, non ci sono in rosa elementi con le medesime caratteristiche. Ha lavorato duro per rientrare prima del dovuto e quest’atteggiamento mi rende orgoglioso. Ha rapidità, è bravo nell’uno contro uno, protegge bene palla col fisico. Ha dato un grosso contributo"

Le condizioni di Atta?: "Non era nemmeno in panchina a scopo precauzionale, ha avuto qualche problema fisico e non avrebbe avuto senso rischiare visto che ci sono tante partite ancora da giocare. Il campionato è competitivo, affronteremo avversarie di alto livello e speriamo di averlo a disposizione già per la partita contro l’Atalanta a patto che sia al 100%. Quanto a Bertola devo dire che non è un momento positivo sul piano degli infortuni. Temo si sia girata la caviglia, era molto dolorante e questo mi dispiace. Solet è out, ora perdiamo lui e speriamo quanto prima di avere un’altra volta tutti a disposizione”.