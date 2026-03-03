Parma, Suzuki e il Ceo Cherubini incontrano l'ambasciatrice del Giappone

Il Parma, che con il pareggio con il Cagliari è stata, proprio insieme ai sardi e al Torino, tra le poche squadre a muovere il fondo classifica, sta vivendo una fase di tranquillità in vista della sfida al Franchi contro la Fiorentina reduce invece dal ko di Udine. Lo testimonia anche un incontro che ieri ha avuto il portiere ducale Suzuki accompagnato dal Ceo Cherubini a Roma, con l'ambasciatrice del Giappone, paese di provenienza del numero uno gialloblù. Ecco la nota del Parma:

"In un incontro che suggella il profondo legame tra Giappone e Italia, l’Ambasciatore del Giappone, Hikariko Ono, ha accolto nella residenza ufficiale a Roma il portiere gialloblu Zion Suzuki. All'incontro ha preso parte il CEO Federico Cherubini, a testimonianza della rilevanza istituzionale e sportiva dell'evento.L’appuntamento si è aperto con un cordiale protocollo di benvenuto e un significativo scambio di doni. Zion ha omaggiato l’Ambasciatore con la propria maglia ufficiale, simbolo del talento giapponese che brilla nel campionato italiano e che sarà fra i protagonisti al prossimo Mondiale 2026 con la maglia della sua Nazionale. A rappresentare l'eccellenza culturale del territorio, è stato consegnato, da parte del CEO gialloblu Federico Cherubini, un omaggio da parte del Teatro Regio, per concessione del Sovrintendente Luciano Messi, sottolineando così l'intreccio indissolubile tra sport e alta cultura".