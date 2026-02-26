Jagiellonia, rientri importanti per Siemieniec: tornano Romancuk e Pululu
Dal freddo di Białystok al Franchi, poco cambia per i tifosi polacchi dello Jagiellonia Białystok: la sfida contro la Fiorentina resta un appuntamento da onorare. Il risultato dell’andata spinge i viola verso il sorteggio di venerdì, che definirà l’avversaria negli ottavi, ma gli uomini di Siemieniec vogliono credere nell’impresa. "Il calcio è imprevedibile — afferma il tecnico — e le nostre motivazioni sono altissime".
Dalla sua l'allenatore dello Jagiellonia può contare sul rientro dei migliori, tra cui il capitano Romancuk e la punta Pululu. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
