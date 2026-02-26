Social

Catherine Commisso compie gli anni: gli auguri di Giuseppe

Oggi alle 12:36Primo Piano
di Redazione FV

Oggi è il compleanno di Catherine Commisso, moglie dell'indimenticato presidente viola Rocco. Per l'occasione, il figlio Giuseppe - ora patron della Fiorentina - ha pubblicato una storia celebrativa della madre sul proprio profilo Instagram. "Buon compleanno mamma! Ti auguro molti anni di felicità e salute!", il messaggio riservato da Giuseppe a Catherine. 

Di seguito il post originale diffuso dall'attuale numero uno della Fiorentina sui propri canali social: