Catherine Commisso compie gli anni: gli auguri di Giuseppe
Oggi è il compleanno di Catherine Commisso, moglie dell'indimenticato presidente viola Rocco. Per l'occasione, il figlio Giuseppe - ora patron della Fiorentina - ha pubblicato una storia celebrativa della madre sul proprio profilo Instagram. "Buon compleanno mamma! Ti auguro molti anni di felicità e salute!", il messaggio riservato da Giuseppe a Catherine.
Di seguito il post originale diffuso dall'attuale numero uno della Fiorentina sui propri canali social:
