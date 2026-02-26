Rugani verso il rientro. ieri ha giocato un'ora in allenamento con la Primavera

Il mercoledì di Daniele Rugani è stato diverso da quello del resto della squadra: dopo aver svolto principalmente doppie sedute nel suo primo periodo a Firenze, l’ultimo arrivato in casa Fiorentina ha preso parte ai recenti allenamenti di squadra ma ieri, complice anche la sua assenza dalla lista Uefa, ha lavorato a parte. Un allenamento congiunto con la Primavera, con tanto di partitella svolta con la squadra di Daniele Galloppa. L’obiettivo è tirare a lucido il numero tre, reduce da un problema al polpaccio, per la gara di lunedì prossimo con l’Udinese. Una sgambata di un’oretta fatta per testare la tenuta fisica di un calciatore che punta a debuttare in maglia viola lunedì.

