Prime valutazione in casa Cremonese: contattato Giampaolo per la panchina

La Cremonese sta passando da qualche mese il momento più difficile del suo campionato. Sono infatti 12 le partite senza vittoria della squadra di Nicola e 4 i punti conquistati dall'ultima vittoria ottenuta in casa contro il Lecce il 7 dicembre 2025. Visti questi risultati, la dirigenza grigiorossa, nelle scorse ore, ha avuto un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina. Resta da valutare se possa essere lui il profilo individuato per un eventuale dopo Davide Nicola, sempre più in bilico sulla panchina grigiorossa. La sfida contro il Milan potrebbe rivelarsi determinante per il suo futuro, anche alla luce del successivo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce al Via del Mare.

Non è chiaro se un eventuale ko contro i rossoneri porterebbe a un esonero immediato o se la società lombarda deciderà di concedere ulteriore tempo. Di certo, però, gli ultimi risultati hanno riacceso l’allarme in casa Cremonese, invischiati nuovamente nella lotta per non retrocedere dopo esserne rimasta ai margini fino alla giornata di lunedì, prima della vittoria della Fiorentina sul Pisa nel derby dell'Arno. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Marco Giampaolo, nome che ad oggi rappresenta dunque una candidatura concreta qualora si optasse per un cambio in panchina.