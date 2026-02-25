Torino, la contestazione non si ferma. Spunta un nuovo striscione: "Tutti fuori!"

vedi letture

Non si fermano le contestazioni in casa Torino. Dopo la 13° sconfitta subita in campionato, questa volta per mano del Genoa di De Rossi per 3-0, i tifosi granata sembrano oramai esasperati dall'andamento e dei risultati del gruppo squadra. Situazione che non è migliorata nonostante l'esonero di Baroni e l'arrivo di D'Aversa. Attraverso uno striscione affisso all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino, infatti, i supporter granata hanno chiesto un azzeramento totale, usando le parole: "TUTTI FUORI!".

Intano ieri il presidente Urbano Cairo ha nuovamente aperto all'addio: “Ho detto un anno fa che ero disponibile a vendere a uno più bravo e disponibile di me per fare investimenti. Ad oggi, non ho avuto offerte. Ho dato pubblicamente disponibilità, ma nessuno è arrivato con un'offerta. Più che dire pubblicamente che sono disponibile a considerare una vendita, non so come fare".