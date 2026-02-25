Udinese, si ferma Solet: salterà il match contro la Fiorentina
Brutte notizie in casa Udinese, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A, sfida in programma lunedì 2 marzo al Bluenergy Stadium. Attraverso i propri canali ufficiali, il club friulano ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Oumar Solet. Da quanto si può leggere nella nota stampa diramata dai friulani, il difensore classe 2000 ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore.
Il calciatore francese, prosegue la comunicazione, ha iniziato l'iter riabilitativo e ritornerà a disposizione di mister Runjaic nel giro di un paio di settimane. Solet, infortunatosi nella partita di lunedì sera con il Bologna, salterà così la sfida proprio contro la squadra viola di mister Vanoli, ma anche quella contro l'Atalanta, in programma nel weekend del 7/8 marzo (data e orario ancora da ufficializzare). L’obiettivo dei mister Runjaic è di poterlo avere nuovamente a disposizione per la partita in programma al Bluenergy Stadium a metà marzo con la Juventus.
