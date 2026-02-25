Fiorentina-Parma: slitta il rientro di Suzuki. Nicolussi Caviglia a rischio squalifica

Mancano poco meno di due settimane alla sfida che metterà di fronte la Fiorentina di mister Vanoli e il Parma di mister Cuesta. Ducali che, nelle ultime tre giornate, hanno dato un forte strappo alla classifica conquistando 9 punti su altrettanti possibili. Risultato che ha permesso ai gialloblu di tirare un leggero sospiro di sollievo vista la distanza dalla zona rossa, adesso salita a +8. Nonostante il buon andamento, però, l'infermeria non sembra sorridere alla squadra di mister Cuesta. Nonostante manchino ancora 11 giorni alla sfida tra le due compagini al Franchi, i ducali dovranno sicuramente fare a meno degli indisponibili Almqvist e Ndiaye. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, anche Zion Suzuki sarà tra gli assenti del match del Franchi. Il portiere classe 2002, infatti, deve ancora riprendersi dalla frattura del dito e dello scafoide. Infortunio che dovrebbe far slittare il rientro dell'estremo difensore ducale alla sfida contro il Torino di metà marzo. Tra i pali, quindi, come all'andata, sarà ancora la volta del classe 2001 Edoardo Corvi.

Tra le file ducali, inoltre, la Fiorentina ritroverà anche un ex, ovvero Nicolussi Caviglia, passato alla corte di mister Cuesta dopo appena 4 mesi in maglia viola. Il centrocampista italiano però, potrebbe rischiare di non essere della partita, vista la sua presenza all'interno della lista dei diffidati. Un aspetto che il classe 2000 dovrà monitorare con particolare attenzione nella prossima sfida contro il Cagliari, se vorrà essere della partita in quello che, fino a poco meno di un mese fa, era anche il suo stadio.